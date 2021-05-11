غلق وتشميع ٧ محلات خالفت مواعيد الحظر بالبساتين

شنت الأجهزة التنفيدية لحي البساتين، حملة مكبرة، لتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.





وأسفرت الحمة عن غلق وتشميع عدد (٧) محلات وغلق "سنتر" تعليمي لعدم تنفيذ التعليمات بشارع سالم أبوالخير من شارع حامد نافع وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.



