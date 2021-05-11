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حسين الشحات يرد على رحيله عن الأهلي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد حسين الشحات، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه باقٍ مع الشياطين الحمر، ولا توجد أي نية لديه للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتحدث حسين الشحات في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا: أنا مستمر مع النادي الأهلي، لكن إذا قرر النادي الإستغناء عنيّ سأرحل.

وأضاف: حاليًا مركز في شغالي، وتخصلت من الضغوط من بدري، ولدي الكثير لكي أقدمه للنادي الأهلي في الفترة القادمة.

وأوضح: أملك عروضًا من بعض الأندية في السعودية والإمارات، بجانب عرضًا من نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وبسؤاله عن إذا كان يجلس في البيت او يلعب لنادي الزمالك؟ أجاب: أقعد في البيت، الزمالك طبعًا نادي كبير وله كل الاحترام.

وأشاد الشحات بشيكابالا نجم نادي الزمالك، مؤكدًا لو ركز شيكا في كرة القدم كان من الممكن أن يكون مكانه في الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

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