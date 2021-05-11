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صن دوانز يكشف موعد مباراة الإياب أمام الأهلي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 03:52 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف خالد علي المنسق العام لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، عن موعد مباراة فريقه أمام الأهلي في إياب دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 22 مايو الحالي، على ملعب لوكاس موريبي، في جنوب أفريقيا.

وصرح خالد علي من خلال تصريحات تليفزيونية، ان مباراة الإياب بين صن داونز والأهلي، ستكون في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، على ملعب لوكاس موريبي.

وأوضح: ان مباراتي الذهاب والإياب صعبة للغاية، خاصةً إنها المواجهة الثالثة على التوالي في دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، بعد مواجهتي 2019، و2020، وتعد من الديربيات في القارة السمراء.

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