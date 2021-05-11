مانشستر يونايتد يحافظ على مهاجم فريقه عام إضافي

نجح مسئولو نادي مانشستر يونايتد، في تجديد عقد المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني، ليستمر بذلك اللاعب مع الفريق لموسم إضافي.





وأوضحت تقارير صحفية أن كافاني وافق على تمديد عقده بعدما أقنعه سولسكاير المدير الفني لليونايتد، وإدارة مانشستر بالبقاء، حيث وقع على عقوده الجديدة والتي تمتد حتى عام 2022، حسب ما أعلن النادي بشكل رسمي.





جدير بالذكر أن كافاني صاحب الـ34 عامًا، خاض خلال الموسم الحالي مع مانشستر يونايتد، 35 مباراة، سجل خلالهم 15 هدف، وصنع 5 أهداف آخرين.





ويلاقي فريق مانشستر يونايتد، نظيره ليستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



