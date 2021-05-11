Advertisements

بيراميدز يستقر على رحيل أروابارينا ويبحث عن البديل

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
بدأ مسئولو نادي بيراميدز في التحرك للتعاقد مع مدير فني جديد بدلاً من الأرجنتينى أروابارينا، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة بيراميدز، إقالة المدير الفنى أروابارينا خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود غضب كبير بسبب تراجع الأداء للفريق، خاصة بعد رباعية سيراميكا كليوباترا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الأحد.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بعدما خاض 21 لقاء.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 7 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 7 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

هل توصل العلماء لدواء مضاد لفيروس كورونا؟.. مستشار الرئيس يوضح

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:49 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق