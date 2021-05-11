بيراميدز يستقر على رحيل أروابارينا ويبحث عن البديل

بدأ مسئولو نادي بيراميدز في التحرك للتعاقد مع مدير فني جديد بدلاً من الأرجنتينى أروابارينا، وذلك بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الماضية.





وقرر مجلس إدارة بيراميدز، إقالة المدير الفنى أروابارينا خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود غضب كبير بسبب تراجع الأداء للفريق، خاصة بعد رباعية سيراميكا كليوباترا.





وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، برباعية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء أول أمس الأحد.





جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة بعدما خاض 21 لقاء.



