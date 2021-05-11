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موقف محمد صلاح من العودة إلى تشيلسي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي ليفربول الإنجليزي والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح من عودته إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي المقبل برغبة من الأخير.

وارتبط اسم محمد صلاح في الآونة الأخيرة برغبة الفريق اللندني باستعادة مرة أخرى حيث أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن محمد صلاح يعمد أحد أهم مطالب الألماني توماس توخيل مدرب البلوز.

سبق وأن ارتدى صلاح قميص تشيلسي في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو قبل الرحيل الى الدوري الإيطالي من خلال بوابة فيورنتينا ومن ثم الإنتقال إلى روما قبل أن يظهر مرة أخرى في الدوري الإنجليزي وهذه المرة بقميص ليفربول عام 2017.

جاء اسم محمد صلاح ضمن الأسماء التي يرغب توخيل في ضمها خلال الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوف الفريق وجعله قادر على المنافسات المحلية وكذلك القارية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، ليفربول لا يفكر في بيع محمد صلاح لأي منافس مباشر في الدوري الإنجليزي، وبالتالي، فرص تشيلسي في استعادته مرة أخرى غير ممكنة.
ويعد محمد صلاح أحد أهم أعمدة الألماني يورجن كلوب والتي يعتمد عليها كليا في المنافسة على الألقاب في ظل رغبت الاخير في العودة من جديد بالموسم المقبل والمنافسة على الألقاب بعد الخروج من الموسم الحالي بدون أي بطولة.

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