Advertisements

تقارير.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements
ذكرت تقارير إعلامية اليوم  أن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي كان من المفترض أن يقام في إسطنبول، قد يقام في مدينة بورتو البرتغالية رغم ما تردد حول اقتراب نقله إلى إستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن مصادر كشفت لها أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" والحكومة البريطانية حول منح استثناءات للإعفاء من الحجر الصحي لمسؤولي اليويفا وممثلي وسائل الإعلام والجهات الراعية لدى سفرهم إلى بريطانيا في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، تمر بصعوبات.

وتردد أن الجانبين اتفقا فقط على عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالحضور في الاستاد خلال النهائي المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو (أيار).

وكان من المفترض أن يقام النهائي الأوروبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية قامت يوم الجمعة الماضي بإدراج تركيا ضمن "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.

أخبار تهمك

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 8 ساعات

لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

أمين عمر ردًا على الزمالك: "مش متابع"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق