تقارير.. نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم أن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي كان من المفترض أن يقام في إسطنبول، قد يقام في مدينة بورتو البرتغالية رغم ما تردد حول اقتراب نقله إلى إستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.





وذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن مصادر كشفت لها أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" والحكومة البريطانية حول منح استثناءات للإعفاء من الحجر الصحي لمسؤولي اليويفا وممثلي وسائل الإعلام والجهات الراعية لدى سفرهم إلى بريطانيا في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، تمر بصعوبات.





وتردد أن الجانبين اتفقا فقط على عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بالحضور في الاستاد خلال النهائي المقرر بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين في 29 مايو (أيار).





وكان من المفترض أن يقام النهائي الأوروبي في إسطنبول لكن الحكومة البريطانية قامت يوم الجمعة الماضي بإدراج تركيا ضمن "القائمة الحمراء" للدول التي يحظر السفر إليها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا لظروف شديدة التعقيد.



