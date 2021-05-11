ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





تقدم للأهلي صلاح محسن في الدقيقة 73، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.





وبهذه النتيجة، يظل نادي الزمالك متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يبقى الأهلي في المركز الثاني برصيد41 نقطة.





وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 34 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 33 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.



