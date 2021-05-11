ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والزمالك

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره الزمالك بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





تقدم للأهلي صلاح محسن في الدقيقة 73، وتعادل للزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.





وبهذه النتيجة، يظل نادي الزمالك متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بينما يبقى الأهلي في المركز الثاني برصيد41 نقطة.





وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 10 أهداف.

2- عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

3- أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف.

4- أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 10 أهداف.

5- محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

6- عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 9 أهداف.

7- حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

8- يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.

9- رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

10- رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 7 أهداف.



