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ميلان يفكر في تمديد إعارة إبراهيم دياز

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 05:59 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان يستهدف تمديد إعارة إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب مع الروسونيري في الفترة الماضية.

المهاجم الإسباني وصل إلى ميلان في الصيف الماضي معارًا من ريال مدريد، ولعب أفضل مباراة له بقميص الروسونيري أمس ضد يوفنتوس.

وحسبما ذكرت صحيفة "كوريري" الإيطالية، أن ميلان سيبدأ التفاوض مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، لتمديد إعارة لاعب مانشستر سيتي السابق.

دياز انتقل من مانشستر إلى ريال مدريد في يناير 2019 مقابل 17 مليون يورو، لكن لاعب الوسط المهاجم، لم يحصل على فرصته كاملة مع النادي الملكي.

الصحيفة الإيطالية، أشارت إلى أن ميلان لم يقرر بعذ ما إذا كان سيتعاقد معه بشكل رسمي وشراء بطاقته بالكامل أم يتم تجديد إعارته، والأمر هنا يتوقف على ريال مدريد.

صاحب الـ21 عامًا سجل 3 أهداف في 24 مباراة بالدوري الإيطالي منذ وصوله، و3 في 8 مباريات بالدوري الأوروبي أيضًا.

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