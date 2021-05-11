مواعيد مباريات منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات المنتخبات المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو في شهر يوليو المقبل وذلك بعد أن تأجلت منذ العام الماضي بسبب ظروف جائحة وباء فيروس كورونا.





وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين, ووفقاً لنظام الأولمبياد من المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي.





وتمكن منتخبنا الوطني من التواجد بين الـ8 الكبار أثناء منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.

ويرصد الفجر الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد بتوقيت مصر والتي جاءت كالتالي-:





- السبت 24 يوليو 2021: مصر والبرتغال الساعة 12.30 ظهراً

- الإثنين 26 يوليو2021: مصر والدنمارك الساعة 7.15 صباحاً

- الأربعاء 28 يوليو2021: مصر واليابان الساعة 7.15 صباحاً

- الجمعة 30 يوليو2021: مصر والسويد الساعة 9.15 صباحاً

- الأحد 1 أغسطس2021: مصر والبحرين الساعة 4 فجراً



