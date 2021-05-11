Advertisements

مواعيد مباريات منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد مباريات المنتخبات المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأوليمبية المقرر إقامتها في طوكيو في شهر يوليو المقبل وذلك بعد أن تأجلت منذ العام الماضي بسبب ظروف جائحة وباء فيروس كورونا.

وكانت القرعة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين, ووفقاً لنظام الأولمبياد من المقرر أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي.

وتمكن منتخبنا الوطني من التواجد بين الـ8 الكبار أثناء منافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في مصر.
ويرصد الفجر الرياضي مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد بتوقيت مصر والتي جاءت كالتالي-:

- السبت 24 يوليو 2021: مصر والبرتغال الساعة 12.30 ظهراً
- الإثنين 26 يوليو2021: مصر والدنمارك الساعة 7.15 صباحاً
- الأربعاء 28 يوليو2021: مصر واليابان الساعة 7.15 صباحاً
- الجمعة 30 يوليو2021: مصر والسويد الساعة 9.15 صباحاً
- الأحد 1 أغسطس2021: مصر والبحرين الساعة 4 فجراً

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 9 ساعات

لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 7 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

أمين عمر ردًا على الزمالك: "مش متابع"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق