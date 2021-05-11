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موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة تشيلسي وآرسنال والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ولكن فرانك لامبارد كان المدير الفني لتشيلسي في ذلك الوقت في حين سيقود البلوز فنيا في تلك المباراة الألماني توماس توخيل.

ويطمح تشيلسي في الفوز بالمباراة بعد التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا ووصوله للمركز الثالث فيجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى جانب آخر, يقدم آرسنال آداء متواضعا في مختلف البطولاتوودع الفريق بطولة الدوري الأوروبي مؤخرًا من الدور نصف النهائي.

يحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بينما يحتل المدفعجية المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وآرسنال يوم الأربعاء 12مايو2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة والربع مساءً السعودية.

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