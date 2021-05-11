Advertisements

الزمالك يفاوض هداف الدوري

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات الفريق مع مهاجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد.

وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" أن عمر كمال عبد الواحد دخل ضمن اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعد نجاحه في الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاجه الزمالك منذ رحيل مصطفي محمد".

وأضاف:" من حق اللاعب التوقيع إلينا في اي وقت حيث أن من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ".
وزاد:" اللاعب وافق بالفعل علي عرض الزمالك ، لكنه يريد مزيد من الوقت حتي يستشير أحد الأقارب ".

وعلم" الفجر الرياضي " عن العرض المقدم من نادي الزمالك للاعب، وهو ما يصل إلي 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع زيادة قد تصل إلي 10%.

ومن المقرر أن يحسم مهاجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد وجهته خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 10 ساعات

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق