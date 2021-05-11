الزمالك يفاوض هداف الدوري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك حقيقة مفاوضات الفريق مع مهاجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد.





وقال المصدر في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" أن عمر كمال عبد الواحد دخل ضمن اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، بعد نجاحه في الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاجه الزمالك منذ رحيل مصطفي محمد".





وأضاف:" من حق اللاعب التوقيع إلينا في اي وقت حيث أن من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ".

وزاد:" اللاعب وافق بالفعل علي عرض الزمالك ، لكنه يريد مزيد من الوقت حتي يستشير أحد الأقارب ".





وعلم" الفجر الرياضي " عن العرض المقدم من نادي الزمالك للاعب، وهو ما يصل إلي 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع زيادة قد تصل إلي 10%.





ومن المقرر أن يحسم مهاجم المصري البورسعيدي عمر كمال عبد الواحد وجهته خلال الفترة المقبلة.