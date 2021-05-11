بعد القمة 122.. كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في الدوري حتى الآن

يستعرض الفجر الرياضي، كشف حساب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، بعد تعادله في القمة 122.





وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي، إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل هدف الأبيض فرجاني ساسي، وأحرز صلاح محسن هدف الأحمر.





كشف حساب كارتيرون مع الزمالك في الدوري المصري حتى الآن:





قاد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريقه في 7 مباريات بالموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.





ونجح كارتيرون في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات، وخسر في لقاء وحيد، وتعادل في 3 لقاءات، ودخل مرماه 8 أهداف، وسجل لاعبو الفريق 13 هدف، وخرج بشباك نظيفة في لقاء وحيد.





جدير بالذكر أن كارتيرون خسر لقاء القمة في الدور الأول أمام الأهلي، بهدفين مقابل هدف، قبل أيام.





يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، بعد أن لعب 21 مباراة.



