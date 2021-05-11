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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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اقترب مانشستر سيتي من حسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج وينتظر فقط فوز من أجل التتويج رسميًا باللقب هذا الموسم خلال الثلاث جولات المتبقين للفريق.

وتقام اليوم مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى حال استمرار فوز اليونايتد سيكون لابد على سيتي الفوز خلال الجولة المقبلة للتتويج رسميا.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء
مانشستر سيتي 80 نقطة
مانشستر يونايتد 70 نقطة
تشيلسي 64 نقطة
ليستر سيتي 63 نقطة
ويست هام 58 نقطة
ليفربول 57 نقطة
توتنهام 56 نقطة
إيفرتون 55 نقطة
أرسنال 52 نقطة
ليدز يونايتد 50 نقطة
أستون فيلا 48 نقطة
ولفرهامبتون 45 نقطة
كريستال بالاس 41 نقطة
بيرنلي 39 نقطة
نيوكاسل يونايتد 39 نقطة
برايتون 37 نقطة
ساوثهامبتون 37 نقطة
فولهام 27 نقطة
ويست بروميتش 26 نقطة
شيفليد 17 نقطة

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