يتصدر المهاجم الانجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ويأتي خلفه محمد صلاح النجم المصري لاعب ليفربول بفارق هدف.





وتقام اليوم مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي ضمن مباريات الجولة ال 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج فى حال استمرار فوز اليونايتد سيكون لابد على سيتي الفوز خلال الجولة المقبلة للتتويج رسميا.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء

هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 21 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 20 هدف

برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 17 هدف

هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 17 هدف

كالفرت لوين لاعب إيفرتون 16 هدف

باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 15 هدف.



