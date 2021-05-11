ملخص أحداث الحلقة 29 من مسلسل "كله بالحب"

عُرضت منذ ساعات الحلقة 29 من مسلسل "كله بالحب" بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة النهار.



وكشفت أحداث الحلقة سيطرة حالة من الحزن والمعاناة على الفنانة صابرين "إلهام" بعد وفاة شقيقتها نور قدري - شهد ، والتي قتلها زوجها مصطفى درويش -كراكيبو بعد علمه بخيانتها له.



ودخلت إلهام في نوبة حزن شديدة بعدما اكتشفت أن شقيقتها خانتها مع طليقها أحمد السعدني والذي يقوم بدور دكتور طارق ، حيث اكتشتفت أنها كانت السبب في أن يتزوج طارق إلهام لينصب عليها في الفيلا ثم يتزوجا والعيش سويا في الفيلا بعد أن تطلب الطلاق من كراكيبو.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

