سامي مغاوري يعترف بتورطه في قتل مصطفى درويش.. أبرز أحداث الحلقة 28 من مسلسل "ضد الكسر"

عرضت منذ ساعات الحلقة 28 من مسلسل ضد الكسر بطولة النجمة زينة ، وذلك على قناة cbc.



وبدأت أحداث الحلقة بإعتراف حمزة العيلي 'مصطفى' على نفسه بأنه من قتل مصطفى درويش 'صلاح' بسبب حدوث مشادة كلامية بينهما عندما أخذ ابنه وذهب لياخذه منه.



وطلب رئيس المباحث إحضار نيللي كريم -ك سلمى، ذهبت سلمى إلى التحقيق، وأخبرت الضابط أنها وضعت جهاز تتبع في حقيبة المال لأنها لم تثق في صلاح، وحاولت إثبات أنها لم تقوم بقتله ولا حتى مصطفى.



وبالفعل تتبعت الشرطة الشنطة وتمكنوا من القبض على القاتل وهو سامى مغاوي والذي اعترف على نفسه بأنه من قتل صلاح بالرغم من إنكاره في البداية ، لافتا أنه قتله قعدما نصب صلاح عليه من قبل.



وقام رئيس المباحث بإحضار مصطفي ليسأله عن سبب اعترفه على نفسه بالرغم من عدم ارتكابه جريمة قتل صلاح.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

