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السعودية تدين بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 06:01 ص
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وأشارت القناة إلى أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف عدة مواقع شمال قطاع غزة، بينما انطلقت صافرات الإنذار في عدة مستوطنات في محيط غزة.

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