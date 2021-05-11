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هنا الزاهد: سعيدة بنجاح "النمر".. وتعرضت لإنهيار شديد في مشهد لقائي بوالدتي (حوار)

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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*شخصية "ملك" في "النمر" بعيدة تمامًا عني.. وسعيدة بتعاوني مع محمد إمام

*ضيق الوقت اجبرني على الاعتذار عن "في عز الضهر".. وسعيدة بنجاح "حلوة الدنيا سكر" 


خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها منذ ظهورها الأول على الشاشة، وذلك لخفة دمها، ولنجاحها في تقمص الأدوار بحرفية شديدة، حتى صارت من أهم النجمات المتواجدات على الساحة الفنية حاليًا، كما أنها نجحت أيضًا في مسلسل "النمر" من الخروج من إطار الأعمال الكوميدية التي ظلت محصورة فيها لفترة طويلة. 

وتحدثت هنا الزاهد في حوار خاص لـ"الفجر الفني"كشفت خلاله عن تفاصيل مشاركتها في "النمر"، وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :

ما الذي دفعك للمشاركة في مسلسل "النمر" ؟
السيناريو مكتوب بِحرفية شديدة، بالإضافة إلى أن شخصية "ملك" التي أُقدمها خلاله مختلفة عنى تمامًا، وبعيدة كل البعد عن الشخصيات التي قدمتها من قبل؛ ولأنني كنت أرغب في التعاون مع محمد إمام؛ لإنه فنان محترم وأحبه كثيراً على المستوى الشخصي والمهني. 

ماذا عن ردود الأفعال التي وصلت إليكِ على المسلسل وعلى دورك خلاله؟
ردود الأفعال غير متوقعة وسعيدة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، ونجاح الشخصية نابع من تغيير جلدي بشكل كبير وتقديمى شئ مميز مختلف لجمهوري. 

ماذا عن كواليس العمل مع الفنان محمد إمام لأول مرة؟
محمد إمام ممثل متميز ، كان يهتم كثيرًا بمساعدة كل مَن حوله في الكواليس، وسُررت كثيرًا بالعمل معه، فالعمل معه مريح جدًا.

ما الصعوبات التى واجهتك أثناء التصوير؟
أنني أُصيبت بفيروس كورونا بعد تصوير نصف مشاهدي، كما أنني في ذلك الوقت كانت مُرتبطة بتصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، فأثر ذلك عليها بشكل كبير؛ لأنني اضطرت للحصول على إجازة من العملين، والخضوع للعزل المنزلي، ما تسبّب فى تعطيل التصوير، وفور تماثلي للشفاء عُدت لإستئناف العملين فى وقت واحد، وهذا كان أمرًا مرهقًا بالنسبة لي.

طبيعة العمل تتحدث عن الغدر والخيانة.. فهل تعرضتِ لأي منهم فى حياتك؟
لم أتعرض للخيانة، لكنني تعرضت للغدر فى حياتي الشخصية.

ما أكثر المشاهد التي تأثرتِ بها خلال التصوير؟ 
مشهد رؤيتي لوالدتي بعد غياب 20 عاماً، فهذا من أكثر المشاهد القريبة لقلبي والتي تأثرت بها لدرجة كبيرة، لأننى شعرت أنها والدتي بالفعل، كما أنني تعرضت لإنهيار شديد حينها.

ماذا عن الصعوبات التى واجهتك أثناء تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر"؟
تصوير هذا العمل كان من أصعب المسلسلات التي قدمتها في حياتي؛  لأنه كان 40 حلقة كل حدوتة 5 حلقات، بالإضافة إلى أن تقمص كل شخصية بمشاكلها أمر صعب جدًا، كما أنني في بعض الأحيان كنت أُصور  شخصيتين أو ثلاثة فى اليوم  حسب اللوكيشن، فكنت أشعر بإرهاق شديد حينها، وسعيدة جدًا بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

ما سر اعتذارك عن المشاركة في فيلم "فى عز الضهر" بعد تحمسك للمشاركة فيه؟
ضيق الوقت هو الذي أجبرنى على ذلك؛ لأن تصوير الفيلم كله كان في شهر رمضان، وأنا كنت ملتزمة حينها بتصوير مسلسل "النمر"، فلذلك أعتذرت عنه وتقبلوا اعتذاري، وأتمنى لهم كل التوفيق، وأن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.



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هنا الزاهد محمد امام النمر

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