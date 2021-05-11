Advertisements

لميس الحديدي تودع حلقات رمضان وتكشف موعد عودتها إلى "ON"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ودعت الإعلامية لميس الحديدي، قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، تزامنًا مع بث أخر حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" الذي أذيع على مدار شهر رمضان على الشاشة.

أعلنت الحديدي عودة بث برنامجها في المواعيد المعتادة على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء في أعقاب عيد الفطر المبارك، وسيبدأ البرنامج الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء بحلقات مخصصة لنجوم دراما موسم رمضان. 

كما وجهت الحديدي الشكر إلى "إكسترا نيوز" على استضافتها لبرنامجها على مدار شهر رمضان المبارك، قائلة: "بشكر كل زملائي وقيادات المحطة لاستضافة برنامجي وبوجه لهم التحية على جهودهم في نقل الأخبار بمنتهى السرعة والمصداقية".

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 10 ساعة

لميس الحديدي تكشف عن مستجدات الحالة الصحية لإيمان الحصري (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 10 ساعات

هاني الناظر يزف بشرى سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي والزمالك في القمة 122

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

01:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق