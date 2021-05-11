Advertisements
لميس الحديدي تودع حلقات رمضان وتكشف موعد عودتها إلى "ON"
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 07:52 ص
Advertisements
ودعت الإعلامية لميس الحديدي، قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، تزامنًا مع بث أخر حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" الذي أذيع على مدار شهر رمضان على الشاشة.
أعلنت الحديدي عودة بث برنامجها في المواعيد المعتادة على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء في أعقاب عيد الفطر المبارك، وسيبدأ البرنامج الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء بحلقات مخصصة لنجوم دراما موسم رمضان.
كما وجهت الحديدي الشكر إلى "إكسترا نيوز" على استضافتها لبرنامجها على مدار شهر رمضان المبارك، قائلة: "بشكر كل زملائي وقيادات المحطة لاستضافة برنامجي وبوجه لهم التحية على جهودهم في نقل الأخبار بمنتهى السرعة والمصداقية".
Advertisements