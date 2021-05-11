لميس الحديدي تودع حلقات رمضان وتكشف موعد عودتها إلى "ON"





ودعت الإعلامية لميس الحديدي، قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، تزامنًا مع بث أخر حلقات برنامجها "كلمة أخيرة" الذي أذيع على مدار شهر رمضان على الشاشة.





أعلنت الحديدي عودة بث برنامجها في المواعيد المعتادة على قناة "ON" من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة مساء في أعقاب عيد الفطر المبارك، وسيبدأ البرنامج الأسبوع المقبل يومي الاثنين والثلاثاء بحلقات مخصصة لنجوم دراما موسم رمضان.



