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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:28 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
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غدير أحمد
ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي من المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.
وسبق وحسم تشيلسي الإنجليزي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين في الإياب وتعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.
وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسم تأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه على حساب وصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي بفوزه ذهابًا 2-1 وإيابًا 2-0.
وسيقام النهائي يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول.
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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