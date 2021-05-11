موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي

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موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشستر سيتي
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:28 ص
غدير احمد
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غدير أحمد
ينتظر جميع عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي من المقرر أن يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.
وسبق وحسم تشيلسي الإنجليزي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على ريال مدريد الإسباني بهدفين في الإياب وتعادلهما ذهابًا بهدف لكل منهما.
وكان مانشستر سيتي الإنجليزي قد حسم تأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه على حساب وصيف النسخة الماضية باريس سان جيرمان الفرنسي بفوزه ذهابًا 2-1 وإيابًا 2-0.
وسيقام النهائي يوم السبت 29 مايو على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول.
وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة المرتقب في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
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