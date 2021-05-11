ترتيب الدوري المصري بعد مواجهة القمة





لم يتغير ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك بعد موقعة القمة التي جمعت الاهلي بالزمالك يوم أمس الأثنين لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكان صلاح محسن قد تقدم للنادي الأهلي عند حلول الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المواجهة قبل أن يدرك الدولي التونسي فرجاني ساسي التعادل للزمالك في الدقيقة الثمانين.





وبتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الأول برصيد 45 نقطة فيما رفع الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة الحادية والأربعين في المركز الثاني مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.





وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 45 نقطة.

2- الأهلي المركز الثاني - 41 نقطة.

3- بيراميدز - المركز الثالث - 34 نقطة.

4- المصري - المركز الرابع - 33 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - المركز السادس- 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري - المركز السابع – 30 نقطة.

8- غزل المحلة - المركز الثامن - 30 نقطة.

9- إنبي- المركز التاسع - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة - المركز العاشر - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- الجونة - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15 - أسوان - المركز الخامس عشر- 21 نقطة.

16- البنك الأهلي - المركز السادس عشر - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي - المركز الثامن عشر - 13 نقطة.