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مفاجأة في قائمة منتخب فرنسا بالأوليمبياد

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 08:30 ص
مبابي
مبابي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، سيلفان ريبول، قرر استدعاء مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لقائمة منتخب "الديوك" التي ستشارك في أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وأوضحت صحيفة ليكيب، أن القائمة الأولية تضم 85 لاعبا، وفقا للوائح اللجنة الأولمبية لمنافسات كرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 22 يوليو إلى 7 أغسطس المقبلين.

وأضافت أن مبابي (22 عاما)، أبدى رغبة قوية في المشاركة بالمحفل الأولمبي، لكن موقفه معقد خاصة أنه سيشارك مع منتخب فرنسا الأول في كأس الأمم الأوروبية، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين، وفي حال تأهل فرنسا لنهائي البطولة سيكون متبقيا على الأولمبياد 11 يوما فقط.

ويعد موقف مبابي معقدا لأن منافسات كرة القدم في الأولمبياد غير مدرجة في الأجندة الدولية، وهو ما يعزز موقف باريس سان جيرمان.

وأوضحت "ليكيب"، أن الاتحاد الفرنسي مطالب بتقديم القائمة النهائية التي ستضم 18 لاعبا و4 احتياطيين بنهاية يونيو المقبل.

يذكر أن قرعة البطولة أوقعت المنتخب الفرنسي في المجموعة الأولى إلى جانب اليابان، والمكسيك، وجنوب إفريقيا.

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