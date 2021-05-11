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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الاسباني
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:00 ص
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سيوتات دي فالنسيا لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
وتُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف بالإضافة إلى إذاعتها عبر القنوات الآتية أيضاً :-
Match Football 1
Setanta Sports 1 Eurasia HD
Sport+ HD Bulgaria
Sport Klub 1 Serbia
Sport Klub 1HD Croatia
TV2 Sport 1 Norge
Idman Azerbaycan
Spor Smart HD
beIN Sports FR HD 1
Cosmote Sport 2 HD
Sport Klub 1 Montenegro
CBC Sport HD
LaLiga TV Bar
Movistar LaLiga 2
Movistar LaLiga HD
Eleven Sports 1 HD portugal
Max Sport 4 HD
Spiler 2 TV
Turkmenistan Sport HD
beIN Sports Connect
LaLiga TV HD uk
C More Sport 1 HD fin
SuperSport LaLiga HD
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