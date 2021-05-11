القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الاسباني





تقام اليوم الثلاثاء مباراة برشلونة ضد ليفانتي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد سيوتات دي فالنسيا لحساب مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





وتُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق القطري الكبير يوسف سيف بالإضافة إلى إذاعتها عبر القنوات الآتية أيضاً :-





Match Football 1

Setanta Sports 1 Eurasia HD

Sport+ HD Bulgaria

Sport Klub 1 Serbia

Sport Klub 1HD Croatia

TV2 Sport 1 Norge

Idman Azerbaycan

Spor Smart HD

beIN Sports FR HD 1

Cosmote Sport 2 HD

Sport Klub 1 Montenegro

CBC Sport HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga 2

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD portugal

Max Sport 4 HD

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

LaLiga TV HD uk

C More Sport 1 HD fin

SuperSport LaLiga HD