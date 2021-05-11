موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي





استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على إعادة الثنائي أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا وعمرو جمال المعار إلى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

عودة معاري الأهلي في الميركاتو الصيفي

وأبلغ المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، رغبته في عودة جمال وريان إلى مسؤولي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ويتصدر أحمد ياسر ريان ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري برصيد 10 أهداف متساويا مع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك وأحمد سمير جناح طلائع الجيش وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري، ويأتي عمرو جمال في الترتيب الثاني برصيد 9 أهداف متساويا مع محمد شريف مهاجم الأهلي وحسام حسن مهاجم سموحة المعار لأهلي طرابلس الليبي.

وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر استقر على رحيل المهاجم الكونغولي والتر بواليا في الصيف المقبل، على سبيل الإعارة.