مقتل 3 فلسطينيين من أسرة واحدة من بينهم امرأة بغارة إسرائيلية في غزة

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 فلسطينيين من أسرة واحدة من بينهم امرأة بغارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطيء للاجئين بغزة.

وقد شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن بين المواقع المستهدفة مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحركة "حماس"، ونفقين هجوميين محاذيين للسياج الأمني.