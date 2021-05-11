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قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي في الدوري الانجليزي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء موقعة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والتي تجمع الفريقان على ملعب أولد ترافورد لحساب مواجهات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل المواجهة بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير روؤف خليف فيما يُمكن متابعة المواجهة أيضاً عبر القنوات التالية :-

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 416°E.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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