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هكذا تظهر داليا البحيري في مسرحية "أبو العربي"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تشارك الفنانة داليا البحيري في مسرحية "أبو العربي"، وتُجسد خلالها دور زوجة الفنان هاني رمزي، والمسرحية من المُقرر عرضها في موسم عيد الفطر القادم، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.


والمسرحية بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، حجاج عبد العظيم، أحمد فتحي، محمد جمعه، ليلي عز العرب، عمرو عبدالعزيز، وآخرين، وهي من تأليف محسن رزق، وإخراج تامر كرم.

والمسرحية تشهد عودة الفنان هاني رمزي للمسرح بعد غياب حوالى 17 سنة، حيث كانت آخر أعماله المسرحية"كدة أوكيه"، وهي بطولة أحمد السقا، منى زكي، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير.

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