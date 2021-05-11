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ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة خلال الساعات القليلة الماضية وبالأخص بعد مباراة الزمالك التي تعادل فيها الفريقان يوم أمس بهدف لكلًا منهما.

وتأكد بشكل رسمي غياب أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء عن مواجهة فريقه القادمة في بطولة الدوري بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة المارد الأبيض والتي إستضافها إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري.

يُذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة قوية تلك التي تجمعه بفريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت القادم لحساب مباريتا ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا

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