اقتربت بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من الوصول إلى المحطات الأخيرة في الوقت الذي يتصدر فيه السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي جدول الترتيب ويحتاج إلى ثلاثة نقاط فقط من أجل التتويج رسميًا باللقب.





وكانت كتيبة جوارديولا قد فرطت في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية بعد الخسارة من تشيلسي بهدف واحد مقابل هدفين.





في الوقت الذي تقام فيه اليوم الثلاثاء مواجهتين الأولى تجمع بين مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي والمواجهة الثانية يستضيف فيها ساوثهامبتون فريق نادي كريستال بالاس.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الثلاثاء





مانشستر سيتي 80 نقطة

مانشستر يونايتد 70 نقطة

تشيلسي 64 نقطة

ليستر سيتي 63 نقطة

ويست هام 58 نقطة

ليفربول 57 نقطة

توتنهام 56 نقطة

إيفرتون 55 نقطة

أرسنال 52 نقطة

ليدز يونايتد 50 نقطة

أستون فيلا 48 نقطة

ولفرهامبتون 45 نقطة

كريستال بالاس 41 نقطة

بيرنلي 39 نقطة

نيوكاسل يونايتد 39 نقطة

برايتون 37 نقطة

ساوثهامبتون 37 نقطة

فولهام 27 نقطة

ويست بروميتش 26 نقطة

شيفليد 17 نقطة