موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

يستعد نادي الهلال لمعركة جديدة أمام نظيره فريق الباطن، في الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.

وتقام مباراة الهلال والشباب، في من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

ويحتل الهلال جدول ترتيب الدوري السعودى للمحترفين برصيد 51 نقطة، ثم يأتي الباطن في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.