الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس.. ويفتتح عددا من المشروعات

أعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد اليوم هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ويفتتح ععدا من المشروعات التابعة للهيئة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

إقرأ أيضا..

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين لاستعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل أمس.

وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر.

ووجه الرئيس السيسي بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي.