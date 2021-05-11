Advertisements

الرئيس السيسي يتفقد هيئة قناة السويس.. ويفتتح عددا من المشروعات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد اليوم هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، ويفتتح ععدا من المشروعات التابعة للهيئة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
إقرأ أيضا..
صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي وعدد من المسئولين لاستعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل أمس.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر.
ووجه الرئيس السيسي بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي.

أخبار تهمك

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

09:33 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق