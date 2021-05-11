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برشلونة يواجه ليفانتي وعينه على صدارة ترتيب الدوري الاسباني

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يحل فريق برشلونة، اليوم الثلاثاء، ضيفاً علي ليفانتي، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني، على ملعب سيوتات دي فالنسيا.
يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب "الليغا"، برصيد 75 نقطة، خلفاً لريال مدريد الوصيف بفارق الأهداف، فيما يتصدر الترتيب أتلتيكو مدريد برصيد 77 نقطة، ويحتل ليفانتي المركز الـ14 برصيد 39 نقطة.
ويسعى مدرب برشلونة، رونالد كومان، واللاعبون، لمواصلة المنافسة على اللقب حتي الرمق الأخير، حيث تتبقى 3 جولات على انتهاء المسابقة، ويملك "البلوغرانا" فرصة التتويج، بشرط تحقيق الانتصار فى الـ3 مباريات المقبلة، وانتظار تعثر أي من الريال أو أتلتيكو مدريد.
ويتبقى لفريق برشلونة 3 مواجهات حاسمة أمام ليفانتي، وسيلتا فيغو، وإيبار.
ويأمل برشلونة في تحقيق حلم الدوري الإسباني هذا الموسم، من أجل استكمال الثنائية التاريخية بعد التتويج بلقب كأس الملك.
وتأكدت جاهزية سيرجيو بوسكيتس، على الرغم من الإصابة التي تلقاها في الوجه أمام أتلتيكو مدريد.
وتدرب بوسكيتس بشكل طبيعي مع برشلونة، أمس الإثنين، وتم إستدعائه في القائمة المسافرة لمواجهة ليفانتي.

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برشلونة الدورى الإسباني

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