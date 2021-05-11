عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح





فجرت صحيفة صن البريطانية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في دخول واحد من أبرز الأندية التي تنافس في الدوريات الخمسة الكبرى على خط المفاوضات للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح.





وقال التقرير أن البلوز تشيلسي دخلوا بقوة من أجل ضم صلاح خلال الفترة الماضية في الوقت الذي يشهد فيه سوق الانتقالات رغبة مماثلة لدى برشلونة وريال مدريد لضم الدولي المصري.





لكن الأيام الأخيرة شهدت دخول باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المفاوضات خاصةً أن بوكتينيو يرى أن هداف البريميرليج سيكون اللاعب المناسب لتعويض رحيل مبابي المحتمل.





يُذكر أن صلاح إنضم للريدز قادمًا من صفوف فريق نادي روما في العام 2017 ونجح في تسجيل الكثير من الأهداف وقاد فريقه لحصد بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الانجليزي بعد غياب 30 عام.