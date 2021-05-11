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قرار عاجل في الأهلي قبل السوبر الافريقي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إتخاذ قرار إستثنائي قبل مواجهة نهضة بركان المغربي يوم الثامن والعشرين من شهر مايو لحساب مباريات كأس السوبر الافريقي.

وعلم الفجر الرياضي أن موسيماني يدرس دخول لاعبي القلعة الحمراء معسكر مغلق في جنوب أفريقيا عقب لقاء الإياب ضد صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

ويفكر موسيماني في إتخاذ هذا القرار لخوض المعسكر في جنوب أفريقيا لمدة ثلاثة أيام وذلك قبيل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

حيث يسعى المدير الفني للنادي الاهلي إلى تجنب إجهاد السفر من جنوب إفريقيا إلى القاهرة ثم إلى قطر خاصةً أن الفريق سوف يدخل الفقاعة الطبية في الدوحة قبل مباراة السوبر بـ48 ساعة.

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نهضة بركان موسيمانى دوري أبطال أفريقيا الاهلي

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