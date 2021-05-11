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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في مصر 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري
الشراء: 15.62
البيع: 15.72

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي
الشراء: 15.61
البيع: 15.71

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib
الشراء: 15.63
البيع: 15.73

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
الشراء: 15.61
البيع: 15.71

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