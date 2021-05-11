



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021.





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في مصر





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

الشراء: 15.62

البيع: 15.72





سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

الشراء: 15.61

البيع: 15.71





سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك cib

الشراء: 15.63

البيع: 15.73





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

الشراء: 15.61

البيع: 15.71



