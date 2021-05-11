Advertisements

برلمانية: توضح الهدف من فصل الموظف متعاطي المخدرات

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
علقت النائبة ولاء التامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذى أقره مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، قائلة: إن القانون فى صالح الموظف، لأننا نحمي المواطنين من الخطر.

وأوضحت" التامي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات شئ ضرورى، لان المتعاطي دائمًا فاقد الوعي والسيطرة على نفسه ولابد من غلق جميع الثغرات التي تؤدي إلى الإدمان والإهمال.

وأشارت عضو "القوي العاملة" بالبرلمان: إلى أن القرار مٌهم حفاظا على أرواح وسلامة جميع المواطنين، وللحد أيضًا من انتشاره.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

أخبار تهمك

"المرغني" عائلة أثارت الجدل على الفيسبوك.. وسجلها حافل بـ"القتل وتسليم الكفن"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

منذ أقل من ساعة

فائدته والفئة العمرية المستهدفة.. معلومات مهمة عن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصرف مثير وغير لائق من شيكابالا ضد جماهير الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 21 شهيدا بينهم 9 أطفال (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بسبب الزمالك - الأهلي يفقد نجمه بسبب الإيقاف

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر قطع إعارة هذا الثنائي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل أزمة شيكابالا أثناء استبداله

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

- أفضل ممثل دور أول

- أفضل ممثل دور أول

الأكثر قراءة
01:46 ص

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

حاصروهم بـ12 بندقية آلية وسلموهم "كفن".. ماذا حدث بين عائلتي "الريس والمرغني" في عين شمس؟

09:43 م

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

12:10 ص

ضربة موجعة للأهلي بعد مباراة الزمالك

09:33 ص

عاجل - موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك وسط مفاجأة من العيار الثقيل

08:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق