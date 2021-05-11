برلمانية: توضح الهدف من فصل الموظف متعاطي المخدرات

علقت النائبة ولاء التامي، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على فصل الموظف متعاطي المخدرات، الذى أقره مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأحد، قائلة: إن القانون فى صالح الموظف، لأننا نحمي المواطنين من الخطر.



وأوضحت" التامي" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات شئ ضرورى، لان المتعاطي دائمًا فاقد الوعي والسيطرة على نفسه ولابد من غلق جميع الثغرات التي تؤدي إلى الإدمان والإهمال.



وأشارت عضو "القوي العاملة" بالبرلمان: إلى أن القرار مٌهم حفاظا على أرواح وسلامة جميع المواطنين، وللحد أيضًا من انتشاره.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.