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4 قتلى جراء تحطم طائرة مروحية في الصين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصدرت حكومة مقاطعة يونان الصينية، بيانًا قالت فيه إن عدد القتلى في حادث تحطم طائرة مروحية لمكافحة الحرائق في مدينة دالي بجنوب غرب الصين ارتفع إلى أربعة.

 

وسقطت المروحية المذكورة وعلى متنها طاقم من 4 أفراد، في بحيرة إرهاي صباج يوم الاثنين أثناء قيامها بمناورة لسحب المياه.

 

وعثرت السلطات الصينية، على اثنين من أفراد الطاقم بعد بضع ساعات من عملية البحث والإنقاذ، إلا أنهما توفيا على الرغم من محاولات إسعافهما، فيما تحدثت أنباء حينها عن فقدان الشخصين الآخرين.

 

وكانت عملية البحث والإنقاذ استمرت ليلا، وعثر رجال الإنقاذ على الاثنين المتبقين من أفراد الطاقم المفقودين، وكانا قد فارقا الحياة أيضا، فيما يتواصل العمل في مكان الحادث لإزالة الآثار الناجمة عنه.

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تحطم مروحية الصين 4 قتلى

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