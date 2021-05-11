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السيسي يصل إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:05 ص
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، وذلك حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء.
وتعتبر قناة السويس المعبر الممر الملاحي الأهم والذي تمر به نحو سدس التجارة العالمية، ويلحق بقناة السويس تطوير بخطى متسارعة، وهو ما يعد مسار جذب لكل اقتصاديين العالم.
وتعتبر قناة السويس المعبر الممر الملاحي الأهم والذي تمر به نحو سدس التجارة العالمية، ويلحق بقناة السويس تطوير بخطى متسارعة، وهو ما يعد مسار جذب لكل اقتصاديين العالم.
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