برلمانيون يؤيدون قرار فصل الموظف الذي يتعاطي المخدرات ( تقرير)

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات، لأنه دائمًا فاقد للوعي، ولا يستطيع تأدية عمله بشكل مناسب ويجب تنفيذ العقوبات على أي موظف يتم إثبات انه يتعاطي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.



وكيل" القوى العاملة" بالنواب: قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات يحافظ على أرواح المواطنين



وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب فى تصريح لبوابة" الفجر" إذا كان الموظف متعاطي للمخدرات وهناك نسبة علاج، يتم تحويلة إلى اللجنة الطبية للكشف الطبى عليه، والتأكيد على أنه يتلقى المخدرات، ويتم حصوله على العلاج اللازم له.



وكيل "صحة النواب": الموظف الذي يتعاطي المخدرات لايستطيع تأدية عمله بشكل مناسب



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الموظف الذى يتعاطي المخدرات لا يستطيع تأدية عمله بشكل مناسب، وهذا يؤثر على سير العمل، ويؤثر أيضًا على إنتاجية الموظف، بالإضافة إلى أنه يؤثر نفسيًا على أسرة الموظف.



عضو" القوي العاملة" بالنواب: توضح الهدف من فصل الموظف متعاطي المخدرات



وفى السياق نفسه، أوضحت النائبة ولاء التامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب فى تصريح لبوابة "الفجر" أن فصل الموظف الذى يتعاطي المخدرات شئ ضرورى، لان المتعاطي دائمًا فاقد الوعي والسيطرة على نفسه ولابد من غلق جميع الثغرات التي تؤدي إلى الإدمان والإهمال.