إنييستا يجدد عقده مع فيسيل كوبي الياباني حتى عام 2023

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي الياباني تمديد عقد الدولي الاسباني اندريس انيستا عامين إلى غاية العام 2023.





وكان القائد التاريخي لفريق نادي برشلونة قد إنضم إلى الفريق الياباني في صيف العام 2018 بعد رحلة عطاء كبيرة من البلوجرانا توج مع فريقه الجديد ببطولتين محليتين.



