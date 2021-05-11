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إنييستا يجدد عقده مع فيسيل كوبي الياباني حتى عام 2023

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيسيل كوبي الياباني تمديد عقد الدولي الاسباني اندريس انيستا عامين إلى غاية العام 2023.

وكان القائد التاريخي لفريق نادي برشلونة قد إنضم إلى الفريق الياباني في صيف العام 2018 بعد رحلة عطاء كبيرة من البلوجرانا توج مع فريقه الجديد ببطولتين محليتين.

وقال اللاعب خلال مؤتمر صحفي عقب التجديد : "يوم مميز للغاية، مواصلة اللعب لعامين إضافيين مع فريقي تمنحني دافعاً كبيراً".

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