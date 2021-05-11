



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 11-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 11-5-2021





أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 3





إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1





ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



