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مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 11-5-2021
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:09 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 11-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 11-5-2021
أوساسونا ضد قاديش – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 3
إلتشي ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 1
ليفانتي ضد برشلونة – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
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