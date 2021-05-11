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إنتر ميلان يصدم لاعبيه رغم التتويج بالدوري الايطالي

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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رغم تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاماً، أشارت تقارير صحافية اليوم الإثنين أن إدارة نادي إنتر ميلانو الإيطالي طالبت اللاعبين بالتنازل عن شهرين من مستحقاتهم المالية بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي جراء تفشي جائحة كورونا.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية في نسختها الإلكترونية أن مالك النادي ورجل الأعمال الصيني، ستيفين زهانغ، اجتمع مع لاعبي الفريق الأول لمطالبتهم بالتخلي عن شهرين من راتبهم بهدف تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن تفشي وباء (كوفيد-19).
وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت إلى أن إدارة "النيراتزوري" تهدف بهذه الخطة إلى خفض النفقات لمواجهة التراجع الاقتصادي الذي ضرب كبار أندية العالم.
وخلال الاجتماع، الذي حضره أيضاً المديرين التنفيذيين بيبي ماروتا وأليساندرو أنطونيلو، أكد زهانج للاعبين أنه يرغب في استمرار هذا المشروع الذي بدأ في حصد البطولات للنادي، وكانت بدايته بالتتويج بلقب الدوري بعد 11 عاماً، ولكنه طالبهم أيضا بتقديم تضحية كبيرة في هيئة التنازل عن جزء من روابتهم.
وستكون الكرة الآن في ملعب اللاعبين الذين سيقررون بشكل فردي كيفية التصرف إزاء هذا الوضع، بقبول مقترح الإدارة، أو بالبحث عن حلول بديلة.
من جانبه، أوضح ماروتا أنه رغم سياسة مراجعة النفقات داخل النادي، إلا أنه سيتم الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها حتى الآن، ومن بينها صرف مكافأة التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

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