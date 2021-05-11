Advertisements
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 11-5-2021
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:10 ص
Advertisements
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 11-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 11-5-2021
جازي نتاب ضد تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
قاسم باشا ضد أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء
فنربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
قونيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء
دينيزليسبور ضد جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء
يني ملطية سبور ضد هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
جينتشلاربيرليجي ضد جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء
ألانياسبور ضد إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء
Advertisements