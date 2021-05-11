



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 11-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم الثلاثاء 11-5-2021





جازي نتاب ضد تشايكور ريزا سبور – الساعة السابعة والنصف مساء





قاسم باشا ضد أنقرة جوجو – الساعة السابعة والنصف مساء





فنربخشة ضد سيفاس سبور – الساعة السابعة والنصف مساء





قونيا سبور ضد طرابزون سبور – الساعة السابعة والنصف مساء





بشكتاش ضد فاتح قرا جمرك – الساعة السابعة والنصف مساء





دينيزليسبور ضد جالاتا سراي – الساعة السابعة والنصف مساء





يني ملطية سبور ضد هاتاي سبور – الساعة السابعة والنصف مساء





جينتشلاربيرليجي ضد جوزتبه – الساعة السابعة والنصف مساء





ألانياسبور ضد إيرزوروم سبور – الساعة السابعة والنصف مساء





إسطنبول باشاك شهير ضد قيصري سبور – الساعة السابعة والنصف مساء



