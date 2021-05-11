



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021





مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



