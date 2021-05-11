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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021

مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium               
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium         

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