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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021
الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:12 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-5-2021
مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس – الساعة التاسعة والربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
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