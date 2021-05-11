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استعدادًا للعيد.. الانتهاء من أعمال التعقيم الدورية لمتحف شرم الشيخ

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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أنهى فريق متحف شرم الشيخ أعمال التعقيم والتطهير الدورية، وذلك استمرارًا لأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة و توفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال فترة الأعياد المقبلة،

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال التعقيم والتطهير تمت وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان. و أنها شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والاسطح التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

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