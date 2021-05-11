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شيرين عبد الوهاب عن "المداح":"حمادة هلال عامل مسلسل عظيم"

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن رأيها في الأعمال الدرامية التي تُعرض في الماراثون الرمضاني الحالي، وعن الأعمال التي تُتابعها هي وزوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب:":"مسلسل الاختيار جنن حسام، ومش عارفة أعمل إيه، حسام 24 ساعة قاعد يتفرج على أفلام وثائقية، ولازم تيجوا تلحقوه مش عارفة أعمل إيه؟، وجده هو اللي عمل صاروخ الظافر والقاهر أيام الرئيس عبدالناصر، حسام ومامته والله العظيم عشاق للبلد وسيادة الرئيس".

وتابعت شيرين عبد الوهاب قائلة:" كل المسلسلات كويسين، وبحيي حمادة هلال عامل مسلسل عظيم، حلو أوي لشهر رمضان، وطبعا منى زكي ومحمد ممدوح في لعبة نيوتن حاجة عظيمة، حاجة حلوة أوي، ومتابعة ياسمين عبدالعزيز في اللي مالوش كبير، وأستاذ يحيى الفخراني والقاهرة كابول، ويسرا تجنن، ومش عاوزة أنسى قصي الخولي".

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