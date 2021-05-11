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موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره فريق العين، في الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين "كأس الأمير محمد بن سلمان" لكرة القدم.
وتقام مباراة النصر والعين، في الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة وثلت بتوقيت القاهرة، والسابعة وثلث بتوقيت مكة المكرمة.
وتُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.
ويحتل النصر المركز يجدول ترتيب كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 39 نقطة، بينما يأتي العين في قاع الترتيب برصيد 20 نقطة.

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