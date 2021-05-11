أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، و مازال الأداء متذبذب خلال هذه الفترة السابقة للأعياد وهو أمر طبيعي بالنسبة للأسواق.

مؤشرات البورصة المصرية



