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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 11/مايو/2021 - 10:17 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، و مازال الأداء متذبذب خلال هذه الفترة السابقة للأعياد وهو أمر طبيعي بالنسبة للأسواق.
 
مؤشرات البورصة المصرية

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10705 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3073 نقطة.

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